國際奧委會前天已經宣布東京奧運將延賽到2021年舉辦，對於不少選手產生非常大的影響，丹麥羽球球評Steen Schleicher就在臉書上提到，她認為奧運延賽對於我國世界球后戴資穎來說非常不利，原因在於大好的氣勢在此刻受阻。

戴資穎去年於年終總決賽女單決賽敗給陳雨菲，還讓出了世界第一的頭銜，不過今年在全英賽她復仇雪恨，成功擊敗對手、也再次登頂球后寶座。Schleicher表示，小戴和陳雨菲兩人在世錦賽後的狀態都非常不錯，當然會想趁此氣勢挑戰奧運金牌，如今卻賽事延期，對她們來說無疑吃了點虧。

而Schleicher也點名西班牙名將、里約奧運金牌得主Carolina Marin是最大的受益者，「馬林剛從膝蓋韌帶撕裂傷中復出，此時仍是有壓力的階段，並且她的父親目前住醫，可能影響到她的賽場表現，此時獲得喘息對她來說有所幫助。」

另外，Schleicher還分析了南韓「天才少女」安洗瑩未來成長的幅度，「安洗瑩在連獲法國750和韓國300賽的冠軍後，在近期放緩腳步，各國也都在研究她。但毫無疑問，她將在接下來6到12個月的時間內成長為一名頂級球員。」而對於印度好手Pusarla Venkata Sindhu，則是點出她在世錦賽後狀態不佳，得提升自己的技術才有望加入競爭。

最後，Schleicher也認為目前中國女單方面王祉怡等新人開始崛起，如果何冰嬌沒被辦法及時振作，那可能東京奧運的代表權反而會被師妹給拿走。