在中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎），在過去 2 個多月迅速擴散到全球 100 多個國家，不只平民百姓遭殃，即使貴為高官、王室也無法免於病毒的威脅。馬來西亞國家王宮（ Istana Negara ）總管拿督法迪爾（ Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin ） 26 日證實，王宮有 7 名員工的新冠肺炎篩檢結果呈陽性反應，而國王夫婦雖然平安，但也進入 2 週的隔離檢疫。

根據《海峽時報》報導，法迪爾表示，確診的 7 位員工目前都在隔離治療，狀況大致良好，該國衛生部門正在調查 7 人的確切感染源。報導並指出，馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（ Sultan Abdullah Ri’ayatuddin ）與他的妻子東姑阿濟茲占阿米娜（ Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ），也都接受了新冠肺炎的檢測，所幸結果呈現陰性，不過為了保險起見，夫妻倆已從昨天( 25 日)開始進行為期 14 天的自我隔離檢疫。

Malaysia's King and Queen quarantined after staffers test positive for coronavirus https://t.co/yUbGguKFnY — The Straits Times (@STcom) March 26, 2020

阿布都拉為馬來西亞第 16 任（現任）最高元首，同時也是彭亨州第 6 任（現任）蘇丹，他的妻子東姑阿濟茲占阿米娜則是柔佛州公主。馬來西亞一共有 13 個州份，其中 9 個州份（森美蘭州、雪蘭莪州、玻璃市州、登嘉樓州、吉打州、吉蘭丹州、彭亨州、柔佛州、霹靂州）都設有世襲統治者制度，各王室的統治者則被稱為「蘇丹」或「拉惹」；而馬來西亞的國家最高元首，則是由這 9 位世襲統治者輪流擔任。在阿布都拉成為現任最高元首前，該職位是由吉蘭丹州第 29 任蘇丹穆罕默德五世（ Sultan Muhammad V ）擔任。不過，雖是名義上的國家最高元首、武裝部隊統帥兼伊斯蘭教領袖，但實際上並無太多實權，國政主要是首相、政府內閣打理。

截至台灣時間 26 日為止，馬來西亞的新冠肺炎確診人數為 1796 人、死亡人數為 20 人，是目前東南亞新冠肺炎病例數最高的國家。為了遏止疫情，馬來西亞首相慕尤丁·雅欣（ Muhyiddin Yassin ）已在日前宣布一系列限制措施，包含全面限制人員流動、禁止外國旅客入境以及國人出國旅行等。

不過，由於馬來西亞的確診病例仍不斷在攀升，上述原定 3 月 31 日結束的行動管制令，將延長實施至 4 月 14 日。

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