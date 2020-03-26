▲馬來西亞現任最高元首蘇丹阿布都拉和他的妻子東姑阿濟茲占阿米娜。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞現任最高元首蘇丹阿布都拉和他的妻子東姑阿濟茲占阿米娜。（圖／美聯社／達志影像）

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在中國爆發的「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎），在過去 2 個多月迅速擴散到全球 100 多個國家，不只平民百姓遭殃，即使貴為高官、王室也無法免於病毒的威脅。馬來西亞國家王宮（ Istana Negara ）總管拿督法迪爾（ Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin ） 26 日證實，王宮有 7 名員工的新冠肺炎篩檢結果呈陽性反應，而國王夫婦雖然平安，但也進入 2 週的隔離檢疫。

根據《海峽時報》報導，法迪爾表示，確診的 7 位員工目前都在隔離治療，狀況大致良好，該國衛生部門正在調查 7 人的確切感染源。報導並指出，馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（ Sultan Abdullah Ri’ayatuddin ）與他的妻子東姑阿濟茲占阿米娜（ Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ），也都接受了新冠肺炎的檢測，所幸結果呈現陰性，不過為了保險起見，夫妻倆已從昨天( 25 日)開始進行為期 14 天的自我隔離檢疫。

阿布都拉為馬來西亞第 16 任（現任）最高元首，同時也是彭亨州第 6 任（現任）蘇丹，他的妻子東姑阿濟茲占阿米娜則是柔佛州公主。馬來西亞一共有 13 個州份，其中 9 個州份（森美蘭州、雪蘭莪州、玻璃市州、登嘉樓州、吉打州、吉蘭丹州、彭亨州、柔佛州、霹靂州）都設有世襲統治者制度，各王室的統治者則被稱為「蘇丹」或「拉惹」；而馬來西亞的國家最高元首，則是由這 9 位世襲統治者輪流擔任。在阿布都拉成為現任最高元首前，該職位是由吉蘭丹州第 29 任蘇丹穆罕默德五世（ Sultan Muhammad V ）擔任。不過，雖是名義上的國家最高元首、武裝部隊統帥兼伊斯蘭教領袖，但實際上並無太多實權，國政主要是首相、政府內閣打理。

截至台灣時間 26 日為止，馬來西亞的新冠肺炎確診人數為 1796 人、死亡人數為 20 人，是目前東南亞新冠肺炎病例數最高的國家。為了遏止疫情，馬來西亞首相慕尤丁·雅欣（ Muhyiddin Yassin ）已在日前宣布一系列限制措施，包含全面限制人員流動、禁止外國旅客入境以及國人出國旅行等。

不過，由於馬來西亞的確診病例仍不斷在攀升，上述原定 3 月 31 日結束的行動管制令，將延長實施至 4 月 14 日。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。