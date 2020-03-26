因應2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情及居家檢疫人數暴增，為了提高住房率，飯店業者出奇招，以現有完善設施規劃新的入住方式。福容大飯店及福華將客房變身辦公室，住辦合一提供企業防疫新選擇；漢來則推出「家外之家長住專案」提供居家檢疫對象的家人另一個安心的家。

新冠肺炎疫情持續延燒，不少企業為了避免群聚感染，開始採異地辦公措施。福容大飯店高雄店推出「住辦合一專案」，提供商務客單日、5天、10天、20天、月租優惠，將飯店客房變成獨立辦公室，可於9點入住、下午5點退房，每天免費提供一杯熱美式咖啡或防疫茶，以及免費上網、國內傳真或列印、國外傳真等服務。

高雄福華大飯店即日起至6月底推出「遠端辦公室Hotel to Office專案」需租5日以上，每日上午8點至下午6點，可使用客房空間做為辦公室，可量身打造空間規畫提供額外會議桌椅，並有客房WIFI網路、礦泉水、午餐餐盒、免費使用健身房、停車等服務。



漢來大飯店即日起推出「家外之家長住專案」， 凡持有「旅客入境居家檢疫通知書」者，其「家人」可以選擇到漢來 long stay ，房內免費提供WIFI無線網路、冰箱飲料、酒精消毒液、洗衣5折優惠，且能免費使用健身房、露天泳池、三溫暖等，還有每日租借腳踏車3小時的服務。

值得注意的是，專案僅針對居家檢疫者的「家人」旅宿專用，不提供需居家隔離、居家檢疫、健康自主管理的旅客住宿，入住時需持家人的「居家檢疫通知書」影本證明，且至少需連住10晚。