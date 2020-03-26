2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，澎湖旅遊業者對於今年發展相當悲觀，但是中華民國旅行商業同業公會為配合交通部觀光局的振興紓困方案，於3月24日至26日抵澎進行跨區交流及標竿學習，總計130位成員參訪南寮社區、篤行十村、跨海大橋等觀光景點，希望能在疫情和緩時，為澎湖觀光業開出大紅盤。

今年春夏澎湖觀光市場飽受新冠肺炎疫情影響，花火節等大型活動也跟著延期，澎湖縣政府在第一名縣長賴峰偉領軍之下，一直維持澎湖的「零確診」目標，澎湖的機場及港口同時設置防疫櫃台，並在機場裝設健保雲端系統，嚴格執行4月15日前停辦或延辦，各項室內超過30人或戶外超過50人之活動。

澎湖縣旅遊處長陳美齡表示，縣府趁此機會養精蓄銳，因應疫情導致出遊人數下滑，觀光市場進入冷卻期的時機，積極施行各項市場發展籌備工作，期望疫情結束後，能夠第一時間協助業者重建整體觀光市場，此次旅行商業同業公會組團赴澎交流同時也進行踩線，期望先行為澎湖開發新興觀光產品以及遊覽路線。

這次踩線團成員對於澎湖縣政府的各項防疫措施，留下相當深刻的印象，除了在機場逐一接受體溫檢測，取消室內座談及推介會，並以戶外行程為主，同時採分車分流進行導覽，恪守防疫原則。澎湖縣政府旅遊處表示，期望藉由這次業者踩線為澎湖觀光市場發展帶來更多契機，也為觀光產業跨域合作開創更多可能性，同時為下半年振興復甦預作準備，相信雨後必有天晴，危機即是轉機。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。