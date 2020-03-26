新冠肺炎肆虐，歐美演藝圈人心惶惶，但也有明星天不怕地不怕，「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉日前就在IG上表示，新冠肺炎只是呼吸道感染，根本沒有必要擔心，更語出驚人地說：「比起健康，自由比較重要。」

伊凡潔琳透露已經把小孩送往體操營，裡頭有一堆小朋友都不害怕，她強調孩子去之前都洗過手了，「他們目前玩得非常開心，新冠肺炎並沒有想像中恐怖，美國政府的防護措施太過頭了。」她也呼籲大眾好好檢視政府作為，不要讓官員們濫用權力。

她說：「有些人把生命看得比自由重要，有些人則把自由看得比生命重要，我們都有自己的選擇，充滿愛與尊重」。

伊凡潔琳這番論點，引起兩派網友論戰，連「黑鳳凰」蘇菲透納都加入戰局，直指伊凡潔琳講話不經大腦。

蘇菲透納甚至開直播反擊：「即使妳認為自由比健康重要，但你可能會感染其他人，感染你周圍的人，而他們也許跟妳不同，他們很在乎『健康』，請不要這麼愚蠢」。

蘇菲透納去年5月嫁給男星喬強納斯，屢屢被傳懷孕，不意外她對身體調養非常重視，「我會遵循政府政策，在家裡好好隔離，這剛好也是一個可以練習獨處的機會。」

疫情當頭，每個人都有不同的生死觀。

筆者明白很多人不願好好隔離，是抱有「人終有一死」的想法，我還看到有朋友在臉書上寫著：「會得就是會得，隔離一週跟隔離一天，根本就沒有差別。」

對於那些高呼著「自由」的人，筆者想善意提醒，你內心當然可以擁有隨時面對死亡的想法，但與此同時，你必須得清楚：地球上不是只有你一個人。

很多人和你不一樣，他們特別在乎身體健康，他們也許有很多顧慮，要是不幸感染過世，他們要如何養家？心愛的人該如何面對他們的死亡？

自由不等於自私，它的前提包含著「尊重」。即便你不想活了，也請尊重他人想活下去的權利。外出戴口罩，回國請隔離。