「國標舞女王」劉真因手術中心跳驟停，昏迷數日宣告不治，享年44歲，留下老公辛龍和4歲女兒霓霓，令人鼻酸。昨（25）日至29日劉真靈堂開放粉絲好友弔唁，許多藝人也紛紛到場，今日下午胡瓜帶著小禎、小馬、歐漢聲、丁柔安現身弔唁。

胡瓜一行人帶著口罩、穿著黑衣現身，小禎戴著帽子神色凝重，五人進門口手部消毒、量額溫後，便上樓到劉真靈堂，待了兩小時才離去。胡瓜受訪時感傷表示，辛龍的心情一直很沉重，並叮嚀他：「路要繼續走下去，希望他不要有太多負面的想法，小孩也要好好照顧」，大家都很想念、懷念劉真，「傷痛一定會，都需要時間療傷」，被問到辛龍有沒有掉淚，胡瓜透露「大家都哭了，都很想念她。」

至於4月中劉真的追思會，胡瓜表示辛龍為了這傷透腦筋，劉真生前在圈內人緣很好，勢必會有很多人想來送她最後一程，又礙於疫情害怕群聚感染，追思會還需要好好規劃。胡瓜聽到辛龍回家都是孤獨一人，喊話「希望大家給他鼓勵」。至於外傳辛龍經濟困難，胡瓜說：「這個從頭到尾他都沒說過，有朋友在，他有任何困難，都是可以幫忙」。

胡瓜離開不久後，辛龍也在親友陪同下離開靈堂，面對媒體辛龍依舊不發一語，僅有雙手合十鞠躬示意，面色凝重，失去摯愛感傷的心情可想而知，外界也給予鼓勵，希望辛龍早日走出傷痛。