澎湖縣長賴峰偉26日赴虎井、桶盤巡視地方建設，聽取虎井國小校務發展簡報，針對虎井人口外移，虎井國小沒有新生入學恐造成廢校，賴峰偉允諾會做好民生基礎建設，加大貓島意象行銷虎井，同時鼓勵青年人返鄉就業，營造永續發展的環境。

賴峰偉偕同秘書長洪慶鷲、旅遊處長陳美齡、工務處長蔡有忠、警察局長楊鴻正、教育處長蘇啟昌、行政處長洪棟霖等人前往虎井、桶盤瞭解地方需求，並先後前往虎井觀音廟、桶盤福海宮為澎湖鄉親祈福，希望能平安渡過2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情。

賴峰偉表示，澎湖許多二、三級離島偏遠學校教育資源不足，虎井國小卻能將劣勢轉化為優勢，結合在地特色，以「貓島」為主題設計課程，結合社區製作貓咪郵筒、地景藝術、展出貓咪攝影作品，成功行銷虎井。

虎井嶼是澎湖第七大島嶼，過去有「虎井沉城」神秘傳說，還有日本震洋艇前進指揮所；今年觀光局選定虎井為重點推廣的台灣小鎮，縣府將以「貓」為主題，結合觀光資源來整合行銷包裝，打造全台灣最獨特的離島觀光據點。

隨後，賴峰偉一行人搭船前往桶盤，向當地居民親切問候致意，並前往福海宮，祈求神明庇佑澎湖遠離「新冠肺炎」威脅，也感謝福海宮配合縣府防疫政策，延期舉辦玄天上帝聖誕廟會慶典，避免群聚感染。

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