38歲南韓女星全智賢睽違3年回歸影劇圈，獻給了Netflix《屍戰朝鮮》，雖然第二季畫面不多，但已經讓外界期待女神第三季的表現。

全智賢與商人丈夫崔俊赫結婚8年，育有兩子。她近年接受時尚雜誌專訪時，總是不吝分享對婚姻跟愛情的看法，以一種「不愛我就拉倒」的姿態征戰情場。

多數網友會說，全智賢的外型夠亮眼，她當然有自信的資本。然而，當筆者翻閱全智賢過往訪談，這才發現：她其實是一個講話有條理、情商好、愛思考的女星。連她丈夫崔俊赫受訪時也提過：「我老婆，她實在滿厲害的。」

現在是「看臉時代」，如果一個女人長得漂亮，她確實能比其他女性站在比較前面的起跑線。但要達到像全智賢一樣，讓另一半肅然起敬，讓記者們讚她聰明，讓觀眾們深深著迷，她的魅力關鍵，肯定不只有外貌。

「無論工作、感情還是健康，要做到平常心看待之前，還是得先努力、先盡力。」

「智賢」這個名字，是父親取的，他希望女兒聰明又賢慧，豈知全智賢小時候卻非常愛打架，經常跟著哥哥在外頭跟其他小夥子叫囂；上畫畫課的時候，別的女生都在畫花花草草，就她畫了一個拳擊擂台，把美術老師嚇一跳。

雖然四肢發達，全智賢頭腦可不簡單，她從小就喜歡思考，「我的大學老師都很怕我，我會拿出數不完的問題去找他。」從全智賢的角度來看，如果想要好好認識這個世界，方法就只有一個：盡可能的思考、盡可能去活在當下，有架就去打，有問題就問。

進到演藝圈之後，全智賢也是保持著「凡事盡全力」的態度。

她的丈夫崔俊赫透露，當年全智賢拍《來自星星的你》時，哪怕凌晨4點才回家休息，她仍舊堅持6點一定要準時起床跑步。全智賢的身上，就是有一種帶著聰明的蠻勁，崔俊赫坦言：「我都很佩服她，她很堅持。」

拍《藍色大海的傳說》時，全智賢剛生完小孩不久，卻足足泡在冰水裡長達5小時，連帶鼓舞了同劇演員李敏鎬，「每當內心生出想休息的念頭，看到她（全智賢）還不起身，我就想著『好吧，我也要繼續』。」

有的人可能會認為，只有追求完美的人才會這麼用力，用力不見得是好事。不過，全智賢卻顛覆了這樣的觀點，她直言：「不管是在感情、工作還是健康，你只有先盡力了，你才可以真正放平常心去看。」

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