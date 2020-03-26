為了防範2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情傳播，金門縣政府今(26)日與地區社會福利機構召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎之應變整備會議」，會中決議所有縣屬住宿式機構自3月27日起至4月10止全面限制訪客探訪及住民外出等管制措施，籲請家屬及親友配合。

金門縣政府社會處今加邀集本縣老人、身心障礙及兒少社會福利機構主管召開「金門縣社會福利機構因應嚴重特殊傳染性肺炎之應變整備會議」，除盤點社會處與各機構主管盤查機構內「防疫相關物資數量」及「機構住民插管或使用維生醫療器材人數」現況，亦共同研討可能性災害之應變措施，預防機構內群聚感染事件發生。

社會處長董燊表示，嚴重特殊傳染性肺炎截至3月26日，全台確診案例已高達252名，疫情嚴峻，尤其清明節將至，屆時將有大量返鄉民眾，考量醫療資源與專業人力缺乏，倘有染疫情事發生，恐有造成醫療與照顧體系崩壞之可能性。

因台灣本島已有19個縣市政府全面停止訪客會面探視，為將染疫風險降到最低，決議由縣府公告本縣住宿式機構自本(109)年3月27日起至4月10止全面限制訪客探訪及住民外出等管制措施，籲請家屬親友暫時改採視訊、通訊聯繫，後續探訪規定將視疫情更新。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。