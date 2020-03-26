前金門縣立委參選人陳滄江日前宣布將舉辦「金門航空公司LOGO識別標誌設計徵選」活動，但此舉引起五年前即發起籌組「金門航空股份有限公司」之發起人汪建勳不滿，認為陳滄江的行為不僅混淆視聽，同時會侵犯他們的權益，要求他撤銷或更正以「金門航空」為名的相關事宜。

汪建勳於聲明稿中指出，「金門航空股份有限公司」名稱己由經濟部以第109001578 號文，發出名稱預查核定書給他，且陳滄江也不曾向他徵詢使用「金門航空」公司名稱之事。

陳滄江於本月24日宣布舉辦「金門航空公司LOGO識別標誌設計徵選」活動，此舉已有侵犯公司名稱登記使用權之疑慮，建請陳滄江先生即時公開撤銷與更正以「金門航空」為名的相關事宜，以免觸法。

金門航空股份有限公司籌備處主任黃允得也說，公司目前已獲交通部核備，待新冠肺炎疫情結束後就進入籌備階段，他希望陳滄江在十日內撤銷使用「金門航空」的任何活動，避免混淆視聽，否則將循法律途徑解決。

對此陳滄江回應，汪建勳的聲明中所提預查核定書只是向經濟部查詢有無公司設立的告知，另經查目前並無「金門航空股份有限公司」的成立。對於五年以來，金門航空公司設立沒有進展，陳滄江也說若對方有辦法取得設立許可執照，他願意放棄金門航空的名稱，而改以其他名稱籌組。