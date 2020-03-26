2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升溫，口罩成為個人隨身防疫必備要物，由於實名制口罩的限購政策，數量上無法負荷民眾需求，所以「口罩套」產品興起，用以延長外科口罩的使用壽命。員林家商家政群科發揮所長，合作製成布口罩套分享社區幼老，可達重複使用之效。

員家校長陳定宏指出，面對嚴峻的疫情，年長者與幼童相對之下是抵抗力較弱的族群，更需充足的防疫配備，因此，由家政科與幼保科合作，量身製作較小尺寸布口罩套提供給員林家商附設幼兒園的小朋友使用。

員家服裝科率先由楊素玉老師指導學生製作防疫口罩套致贈全校同仁，此次製作成人尺寸布口罩套贈與華山基金會的長輩，實踐「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的精神，且做愛心之餘兼鍛鍊縫紉實作能力，著實可謂兩全其美。

代表接受捐贈的員林華山基金會表示，因老年人免疫力低，屬感染高風險群，更須高規格防疫舉措，疫情不斷蔓延也讓基金會擔憂接下來口罩負荷量的問題，這次非常感謝員家家政群科師生的善行義舉，以具體行動響應防疫工作，製作口罩套提供基金會長輩使用，兼具美觀、實用之效，讓長輩們體會社區處處有溫情，真是非常感動，代表基金會感謝學校師生。

家政科主任張淑芳提及這次家政科二年級學生仿照成衣大貨生產模式，分組分工進行製作，以加速生產效率，流程分成整燙摺線、車縫摺線、固定摺線、拷克、整燙、壓裝飾線等步驟，有別以往每個學生獨自完成作品的車縫方式。

實習主任陳麗華說明此次新冠肺炎全球延燒，確診個案數字不斷急速攀升，甚至啟動暫時「鎖國」政策以圍堵疫情。社區方面強調落實基本防疫政策，而員家除了為全校同仁的健康把關，更秉持一貫社區互助與關懷之原則，贈送幼老自製口罩套，為社區防疫盡一份心力，也是提升防疫正能量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。