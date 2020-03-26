共享機車平台GoShare於今（26）日宣布，與新北市政府合作「青春山海線厚七逃」活動，在淡水到貢寮海岸線上增設11個站點，四月份會提供「前20分鐘免費」的DOTS服務。此外，平台也將在第二季與宏佳騰合作，將服務帶到台南市區，並採用宏佳騰的Ai-1車款，讓台灣移動共享產業帶來嶄新能量和前所未有的熱度。

據了解， GoShare移動共享服務於2019年登陸桃園、台北兩大生活圈，並吸引超過55萬註冊用戶，成為全球用戶數成長最快、最受歡迎的移動共享服務，同時累積騎乘超過740萬公里、超過250萬次租借、減少碳排放超過60萬公斤等成就。

該平台新事業總監姜家煒表示：「透過簡單便捷的移動共享服務，不僅能讓消費者輕鬆體驗到更靈活高效的日常移動選項，更在實際使用服務的過程中親身參與電動化革命，加速打造更乾淨、更智慧的未來城市。交通載具電動化已是國際未來趨勢，改變世界迫在眉睫，需要集結大家的力量才能具體實踐。」

他表示，2020年會以「Go Together, Share Everywhere」為全方位策略佈局，把整合Gogoro生態系資源的「端至端」平台、台灣科技實力、以及移動共享服務的成功經驗帶到更多市場，透過更多元的形式落地生根，創造品牌、消費者、城市、政府、企業五贏新局面。

此外，平台透過移動共享生態系，己串連全球夥伴開啟「Explore with GoShare全球願景夥伴聯盟」，目的希望達到開拓新市場、拓展新商業模式、攜手各界夥伴、擁抱消費者目標，並結合政府政策、在地營運夥伴的深厚經驗與多元產業夥伴的發展藍圖。而為熱門景點量身打造的「DOTS定點借還」服務，加上備受消費者認可的「隨借隨還」服務，輕鬆滿足都會通勤族與玩樂探險族的移動需求。

其中，GoShare平台也積極與新北市政府合作推動新北「青春山海線」。DOTS從4月1日在當地起啟用服務，沿線設置11個固定站點，並無縫接軌公共運輸系統，以淡水捷運站為起點，串起淺水灣、白沙灣、野柳女王頭等超夯景緻，讓民眾一次體驗獨特的自然生態與人文風情。

之後平台也與台南市政府合作，在今年第二季前進台南府城，並邀請宏佳騰智慧電車加入服務行列。宏佳騰執行長林東閔表示：「GoShare與宏佳騰理念一致，都一直為更便利的都會生活而努力，期待這次的合作更夠提供最適合府城民眾的騎乘體驗和全新綠能運具選擇，成為日常都會移動、觀光旅遊和連結公共運輸系統的關鍵角色。」



業者表示，除了四月份提供DOTS服務前20分鐘免費騎乘優惠外，也將針對搭乘台北捷運，並且是悠遊卡LINE好友身分的使用者擔供更多福利。只要以悠遊卡搭乘台北捷運超過11次，就可在轉乘時使用GoShare服務的優惠。

另外，還將推出卡友周活動，讓使用者一周內透過不同信用卡獲取優惠，目前合作方包括台新銀行、中國信託銀行、兆豐銀行發行信用卡及國泰KOKO卡。