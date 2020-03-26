北港鎮立游泳池於民國75年落成，由於建築老舊、東北季風侵襲與西曬嚴重，且位置恰位於北港運動公園和河濱公園之間。今日立法委員蘇治芬與體育署副署長王水文、縣議員蔡岳儒、北港鎮長蕭永義、北港鎮民代表許玉明等會勘，希望透過游泳池的改造，建構雲林。

立法委員蘇治芬指出，為建構北港綠帶與文化軸線，北港運動公園和河濱公園已爭取到營建署「城鎮之心工程」中央補助，針對北港溪堤防及運動公園操場等正在進行改造工程，經過今天會勘後，游泳池若能在公園內更適當處重建，所騰出的位置就能改造成為公園內的開放空間，串連北港市區的綠地系統，以及北港魅力河川高灘地計畫所包含的水岸。

蘇治芬表示，目前北港游泳池面臨硬體設備老舊，立面遮蔽性不足，配置方位造成東北季風侵襲與西曬問題，且兒童泳池設備簡陋，不符合無障礙與安全使用。

建築師甘銘源表示，將北港游泳池方位轉向，可重新詮釋運動公園既有之神社文化與歷史軸線，復興在地居民過往對於運動公園回憶，建構起公園人流，與堤頂區域能產生更好且更安全的對話。游泳池藉由方位改善，也可大量彌補東西曬與東北季風侵擾之問題。

副署長王水文表示，北港游泳池建築本體已達35年，確實有改善必要，游泳池的整體計畫尚待評估及規劃，接下來將由北港鎮公所與建築師團隊先進行可行性評估。

王水文又指出，立委蘇治芬也提到將可行性評估方案中串連周邊運動場所，整合成一個運動園區，可大大提升北港居民的生活休憩空間，待提出完整計畫後，會再與北港鎮公所研議討論，在今年底提送前瞻2.0計畫，蘇立委也會在中央大力爭取前瞻2.0經費補助，替在地居民及遊客營造一個北港溪畔舒適的休憩地景。