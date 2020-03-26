為防範新冠病毒，中央疫情指揮中心下令外籍人士入境需居家檢疫14天。英國媒體報導，一對原本要前往澳洲的英國情侶取消行程留在台灣，依照規定需要居家隔離14天，但是這對情侶抱怨台灣的檢疫所像監獄一樣。外交部今（26）日表示，報導內容與事實不符，對此深表遺憾。

外交部發言人歐江安表示，英國廣播公司（BBC）報導，英國民眾反映她女兒及其澳洲籍男友遭我國要求居家檢疫14天，所受待遇不佳事，經外交部向花蓮縣政府查證結果，該報導引述說法不符事實。外交部對此深表遺憾，並澄清說明如下：

一、經外交部向花蓮縣衛生局仔細查證，這對英國情侶曾表示沒有足夠金錢在原旅館隔離檢疫14天，才由花蓮縣政府衛生局安排入住檢疫中心，並非受到我方強制安排。該檢疫中心是由學校宿舍改建而成，設備雖不如旅館舒適，但絕非如報導所述「如同監獄般環境」，或是「遭到反鎖」等情。

二、檢疫中心每日收費新臺幣267元，包含住宿、每日餐飲，以及定時送餐與照顧。該名英國民眾入住時曾表示需「無麩質飲食」，但因涉及特殊的專有名詞，中心人員未及時瞭解，但隨即在她入住當天第三餐起，即均提供「無麩質飲食」。此外， 因兩人當日（18日）傍晚6點抵達後，至安頓完畢時已逾晚間10點，花蓮縣衛生局人員也赴便利商店自費購買牛奶、茶葉蛋等無麩質食物提供給她食用。

三、另該中心原安排與其男友分別入住備有衛浴設備的套房，無須與他人共用衛浴，但由於英國女性民眾入住的套房熱水設備故障，經反映後，已獲另安排設備更好的雅房入住。該中心也妥為規劃每位受隔離人員使用個別指定淋浴間，以確保隱私及舒適。媒體報導該中心無熱水一節，與實情有極大落差。

四、該名英國女性及其男友接受居家檢疫，在檢疫中心內部空間活動並未受限，但因隔離所需無法外出。她曾要求與其男友同宿，但她的要求完全不符合隔離檢疫的原則，該中心為避免造成疫情破口，因此未同意該請求。

五、外交部也慎重向英國駐台代表處查證，也獲告僅有該女性有無麩質的特殊飲食需求。

外交部指出，善待客人是臺灣舉世皆知的民族性格，對於國際知名媒體未經向我國政府相關機關查證，即報導悖離事實的內容，對臺灣國家聲譽造成傷害，深表遺憾。

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