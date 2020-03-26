為了防堵 2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心已於 18 日發出公告，非本國籍人一律限制入境，所有入境者也必須居家隔離 14 天，但卻有一對英國情侶的母親向《BBC》抱怨「台灣隔離環境像監獄」。對此美女律師李怡貞也狂酸：「說不定只是為了跟媽媽討旅費加碼」。

針對此事件，中央流行疫情指揮中心莊人祥也回應「原先要安排他們入住民宿，但他們突然說沒錢，防疫人員只能盡快協助安排處所，不收住宿費」。

律師李怡貞在臉書對這對英國情侶抱怨一事發表看法，「兩個外國人說被要求檢疫像關監獄，還鬧上 BBC ，結果一查才發現他們有錢到處出國遊玩，沒錢付得隔離的住宿費用，才會住到一天含3餐還有垃圾處理只要 250 台幣的簡易版本的檢疫房間」。

李怡貞也從中發現盲點，「其實你們只要想起可以跨國提款或是刷卡，都能住到很好的房間。很簡單，只要想起你有錢」，更氣炸大罵「我們台灣被欺負的還不夠嗎？！被 WHO 糟蹋的還不夠嗎？為什麼自己沒錢還要怪台灣苛待你們？」

李怡貞最後再度狠酸，「你們其實也可以回大不列顛去準備去跟你們摯愛的親人告別啊？我們台灣沒有要走大家感染群體免疫路線吶，跨國抱怨什麼鬼啊？還找媽媽咧？說不定只是為了跟媽媽討旅費加碼」。（編輯：潘毅）