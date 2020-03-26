新冠肺炎防疫作戰，面對接下的清明連假疏運，中央流行疫情指揮中心今（ 26 ）日指出，若民眾體溫超過 37.5 度，會勸導民眾就醫或返家休息，無法拒絕搭乘大眾交通運輸，但交通部晚間發布新聞稿表示，主要交通場站 4 月 1 日起全面量測體溫，若民眾體溫超過 37.5 度，依規定不得搭乘大眾運輸。

交通部表示，包括鐵公路車站、機場、高速公路服務區、郵局營業處所等主要交通場站，自 4 月 1 日起量測體溫， 5 月 1 日起全面實施，連續量測 2 次額溫均達 37.5 度，或第二次量測耳溫達 38 度者，將勸導其返家休息及就醫，並依傳染病防治法規定，不得搭乘大眾運輸，或進入服務區、營業處所等人潮聚集空間

交通部指出，為降低連假交通人潮可能的防疫風險，台鐵局於清明連假期間並暫不提供長途列車站票，高鐵也於清明疏運期間實施全車對號座，各車站消毒頻率由現行每 4 小時一次提升為每 2 小時一次。 5 個高鐵主要車站，以及 22 個台鐵大型車站將在清明連假前完成紅外線體溫測溫儀的裝設。

至於台鐵額溫槍不足的問題，交通部常務次長祁文中回應，台鐵車站高達 241 個，目前在幾個大站已配置紅外線顯像機或額溫艙，但有些小站、無人站平時沒有站員，會盡快加強防疫設備，希望在 5 月前就能實施全面量測體溫；指揮官陳時中力承諾，有人站會想辦法調度看。

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