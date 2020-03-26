（中央社記者沈朋達上海26日電）為防止武漢肺炎疫情自海外回流，中國民航局今晚發布通知，要求本國航空公司的國際航線每國只能保留一條，外籍航空公司飛往中國的航線每家只能保留一條，且都減為一週一班。

這項旨在大幅縮減國際航班、防堵境外疫情輸入的通知還規定，所有國際航班的載客率，不得高於75%。然而，兩岸航線由於不被中國認定為「國際航線」，目前暫不受這一限制影響。

中國民航局晚間在官網發布通知，指為堅決遏制境外2019冠狀病毒疾病疫情（COVID-19，俗稱武漢肺炎）輸入風險高發態勢，根據國務院疫情聯防聯控工作要求，決定進一步調降國際客運航班運行數量。

這項通知提出了「五個一」措施，包括：國內每家航空公司經營至任一國家的航線，只能保留一條，且每條航線每週班次不得超過一班；外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留一條，每週運營班次不得超過一班。

但通知也提到，各航空公司可利用客機執行全貨運航班，且不計入客運航班總量。

陸媒第一財經報導，客機腹艙是航空貨運的重要運力來源。由於疫情造成國際客運航班陸續停航，貨運運力也大降，但目前全球醫療等物資需求較平時更加旺盛。在供需不平衡下，運價水漲船高，不少航線的貨運價格呈倍數上漲。

報導指出，為紓緩貨運運力短缺壓力，一些外國航空近日也用客機執行貨運運輸。包括東方航空等中國航空業者近日也此方式運送醫療物資支援歐洲。

中國民航局先前一直在調降國際航線密度，先是要求國際航線「只減不增」，又要求飛往北京的國際航班，必須選擇周邊地區降落檢疫後，再飛往北京。在上述政策下，已有大量中外航空公司縮減國際航線。（編輯：邱國強）1090326