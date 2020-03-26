SBL超級籃球聯賽下半季賽事，今天(26日)持續在皓宇國際體育館進行，首場比賽由三連戰的台灣銀行出戰璞園建築，璞園靠著首節建立起的優勢不斷猛攻，更造成米歇爾(Charles Mitchell)犯規麻煩，下半場比賽雖力挽狂瀾，無奈上半場落後13分實在太過巨大，最終以88:94敗下陣來，苦吞三連敗。

賽後陳國維教練坦言「對手也知道我們弱點，一直往弱點打製造米歇爾犯規，四犯也的確對球隊影響蠻大，很可惜最沒把氣勢延續，非常肯定球員的表現」，本場比賽台銀不斷變換防守策略，終在下半場逐漸發揮功效，球員們也確實將教練團的叮嚀做得確實，這也讓首節落後的8分更顯巨大。

璞園本場比賽開場就火力全開，簡偉儒首節就轟下13分6籃板，外線更是4投3中，成了首節璞園以25:17領先8分的關鍵，反觀台銀方面僅靠米歇爾唱獨角戲，上半場打完璞園以50:37領先多達13分；璞園以簡偉儒16分最多，賈西亞(Charles Garcia)則是貢獻9分7籃板。

「球隊好像覺得領先10幾分就已經拿下來了，對方會直接放棄，還好射手群第四節決定投進球了，所以可以打的輕鬆點，還需要調整」，簡偉儒也說：「下半場剛開始時大家專注度都不夠，打太保守沒侵略性」，第四節三分球5投3中的李啟瑋則將自己的好表現歸功於愛德(Seskus Edvinas)的分球。

賽後李啟瑋被問到為什麼總是前面打不好第四節還能果斷出手，總教練麥班達笑說：「因為他不出手就會被換下來，偉儒或是啟瑋不投真的是失誤，外線是他們的武器，他們要有信心，我覺得他第四節沒跳出來才煩。」

璞園本場比賽多點開花，僅施晉堯沒得分紀錄，全隊3人得分上雙，其中以賈西亞18分11籃板最佳，愛德則是準大三元的14分9籃板9助攻，簡偉儒則是16分7籃板3助攻2抄截，李啟瑋則是攻下9分，三分線出手8投3中全集中在第四節。

台銀方面則以米歇爾表現最佳，23分13籃板，王泰傑13分3抄截，其中有10分集中在下半場，張博勝則有12分的進帳。