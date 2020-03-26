「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎）在美國確診及死亡人數持續急增，截至發稿時間為止，全美已有至少 82404 人感染、 1178 人因此死亡，成為繼中國、義大利後，第 3 個確診病例數突破 8 萬的國家，其中疫情最嚴重的紐約州，確診人數就佔了全國幾乎一半，至少已有 37258 起病例。

綜合外媒報導，目前紐約州已知的 37258 起病例中，就有 21000 多起在紐約市，全州死亡人數累計達 385 人，光是一天就增加 100 例死亡。州長古莫（ Andrew Cuomo ）週四在記者會上表示，該州未來因新冠肺炎死亡的人數會繼續增加，同時重申紐約州急需呼吸器，現有的 12000 台，仍比實際需求的 40000 台少得多，州政府雖然已研究出讓 2 個病人共用呼吸機的方法，但仍會持續購入。

古莫聲稱，新冠肺炎病人使用呼吸機使用時間較長，平均需使用呼吸機 11 到 21 天，有的甚至要使用 20 到 30 天，是導致呼吸機短缺的主因；而依賴人工呼吸機的時間越長，脫離呼吸機的可能性越低，引發併發症的機率增高，死亡可能性越大。

古莫並預期，紐約州疫情將在 2 至 3 週內達到高峰，屆時估計需要多達 14 萬張醫院病床、 4 萬個加護病房床位，他打算在每個疫情較重的縣或區各增加 1 間可容納 1000 張床位以上的臨時醫院。

根據美國約翰霍普金斯大數據統計，截至台灣時間 27 日上午 6 點 10 分，美國已有 82404 人確診新冠肺炎，暫時超越中國的 81782 例，和義大利的 80589 例。