NBA目前正因為新型冠狀病毒疫情影響，而暫時處於停賽當中，不少人也開始討論復賽後賽程該如何擬訂。對此洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James表示，聯盟不應該取消例行賽，因為這會讓球員們此前的努力付之東流。

湖人目前以49勝14敗的成績，在西區排名在第一，如果直接進入到季後賽，將會享有主場優勢。不過James似乎並不打算作收新冠肺炎的漁翁之利，他表示：「有一件事是你不能做的，就是直接進行季後賽。因為這會抹消球員在此前60多場比賽中，為了現在的位置而付出的努力。」

之前曾傳出消息指出，聯盟有可能會取消全部例行賽，直接進入季後賽，James對此方案表示否定。他認為至少需要1、2個星期的訓練營讓球員恢復狀態，然後再打5-10場的例行賽，接著再進入季後賽，會是比較好的做法。

「我不喜歡的說法是：『好吧，現在人們可以休息了。』、『LeBron已經35歲了，他的身體負擔太大了，現在他可以得到很多休息了』，在我看來正好相反，因為我們的身體在停止比賽時，反而會直問我：『你到底在做什麼？』。」James如此說道。

不過由於NBA目前看起來可能得到6月之後才能再次重啟比賽，比預計賽程晚了將近2個月，新賽季如果沒有延賽，那將會在11月開打，因此聯盟官方背負著非常大的壓力，取消例行賽在必要之時應該還是選項之一。