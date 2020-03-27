「 2019 新型冠狀病毒 COVID-19 」（簡稱新冠肺炎）全球大流行，台灣當局已於日前宣布，禁止非本國籍人士入境， 3 月 5 日至 14 日期間自歐洲入境的民眾也都需回溯隔離。英國廣播公司《 BBC 》昨日( 26 日)刊載 1 名英國女子的母親投訴「台灣隔離環境太差活像監獄」，引起台灣網友譁然，還遭中央疫情流行指揮中心指揮官及外交部否認打臉，現《 BBC 》已刪除該篇報導。

綜合媒體報導，這名英國 28 歲女子娜塔莉．道森（ Natalie Dawson ）， 14 日與男友皮克斯利（ Rohan Pixley ）入境台灣，被要求居家檢疫 14 天，沒想到娜塔莉卻跟母親抱怨，說自己所待的花蓮檢疫所環境很差，吃不好也沒熱水可用，和監獄沒兩樣；娜塔莉的媽媽因而向《 BBC 》投書，消息一出，不只中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中強調:「我們沒有虧待人」，連台灣外交部也發表聲明澄清，該對外國情侶曾表示沒有足夠金錢在原旅館隔離檢疫 14 天，才由花蓮縣政府衛生局安排入住檢疫中心，並非受到我方強制安排，而檢疫中心環境雖然比不上旅館舒適，但每天只需花新台幣 267 元就有住宿、每日餐飲、定時送餐與照顧，絕對不是什麼監獄。

據了解，《 BBC 》昨晚曾更新報導內容，新增我方外交部說法後，但後來直接刪文，現在輸入同樣的新聞標題搜尋後，雖然 GOOGLE 搜尋引擎仍有《 BBC 》的相關搜尋結果，但點入後該篇報導呈現已刪除狀態。