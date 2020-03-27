新冠肺炎疫情重創台灣觀光，除了政府紓困方案，老爺酒店集團、雲朗觀光集團、凱撒飯店連鎖也首次聯手，針對旗下萬名員工及關係企業員工發放約 1 萬元的旅遊消費券，可用於 30 家飯店住宿，期盼可刺激觀光經濟，創造超過 5 億元國內旅遊衍生商機。

面對低迷景氣，雲朗集團總經理盛治仁承諾，不會減薪、不放無薪假，三家飯店集團一起發放總額約 1 億元旅遊金給旗下員工，希望帶動台灣國旅經濟。根據主計處統計，住宿約佔國旅消費額的 17% ，因此預估可創造超過 5 億元的國內旅遊衍生商機，挹注到交通、餐飲及購物等觀光內需市場。

老爺酒店集團執行長沈方正表示，要如何在險峻疫情中突破，答案就是正面的面對以及互相之間的團結。這次疫情與 SARS 不同，除了政府推出的紓困方案外，我們也要自己幫助，讓大家可以一起度過難關。

凱撒飯店連鎖副總裁皮金營指出，現在已經看不到外國客，員工是企業最重要的資產，因此在這段時間出錢讓員工旅遊，鼓勵員工養精蓄銳，更可以刺激國內消費。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。