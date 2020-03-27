為防範新冠病毒，中央疫情指揮中心下令外籍人士入境需居家檢疫14天，一對原本要前往澳洲的英國情侶取消行程留在台灣，依照規定需要居家隔離14天，但是這對情侶卻抱怨台灣的檢疫所像監獄一樣。對此，國民黨立委認為不該發給這對情侶每天1000元的居家檢疫補助金，否則就「太荒謬！」

蘇貞昌今（27）日上午前往立院提出施政方針及施政報告，並接受質詢。會前蘇貞昌受訪時，媒體問英國情侶抱怨台灣的隔離病房像監獄一事，蘇貞昌表示，這個英國情侶講話不是事實，可能也是個人情緒，報導的英國媒體也已經刪除。

蘇貞昌說，另外一位日本記者，他就對隔離日記記載很詳細，台灣做得很周到、很努力。台灣真的對於在台灣的任何人，包含外國人都是公平善意對待，也都嚴謹要求，絕對禁得起檢驗，大家也可以看到這一次全世界都肯定台灣，而且全世界終於分清台灣跟中國不一樣，台灣好棒。

國民黨立委洪孟楷受訪表示，這個英國女誣賴台灣，「妳真的是在哈囉嗎？」尤其傳出28日隔離期滿後，還能領取14,000元的補助，真的是非常荒謬！洪孟楷說今天會與相關部會討論，這樣的個案是可以拒發補助，因為這段日子台灣的努力，動用人力、物力照顧居家隔離者，一天你只要付最便宜的250元，而被隔離者什麼都不做就可以領14,000元，卻讓你在國際上做文章，根本是「熱臉貼冷屁股」，不該讓這對英國情侶領補助金。

國民黨立委葉毓蘭表示，這對英國情侶真是「丟臉丟到國際上去！」英國的生活費相當高，他們在台灣裝窮，說住不起防疫旅館，疾管署幫他們住5英鎊的防疫旅館，還管吃管住，甚至於提供特殊飲食，現在遭到撻伐，只能說「他們活該！」

葉毓蘭說，這對英國情侶回去英國也會遭到唾棄，而且他們在台灣受到的照顧，可能比英國政府照顧好得還多，因為在英國，她們搞不好就被「佛系掉！」

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。