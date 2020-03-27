因應新冠肺炎對經濟的衝擊，世界各國紛紛提出振興方案，但國民黨立委紛紛質疑和其他國家相比，台灣提出的600億，乃至於後來新增的振興預算，都是杯水車薪。立委陳以信表示，政府應該盡速提出第三波振興方案，且應顧及大型及中小企業，針對民間若政府想提出消費券，蔡政府也可參考馬政府經驗。

陳以信受訪時還拿出手版，比較世界各國針對新冠肺炎所提出的經濟振興預算，若以預算佔該國GDP來看，德國提出的預算佔他們GDP的20%、英國14%、美國9.7%、韓國5.1%，跟這些國家相比，台灣就算加上後續提出的紓困方案，總和1000億，也只佔GDP的0.6%。

「政府是不是自認經濟強健，對未來經濟緊縮不謹慎，對經濟衝擊太輕忽，今天不只第二波紓困方案要盡快落實，至少要雨露均霑，還要盡速提出第三波紓困方案，顧及大企業、中小企業的紓困貸款，擴大融資保證，社會方面是否發放消費券、以及企業倒閉潮，也要準備發放失業救濟金。」陳以信認為，即便以現在的1000億紓困預算的規模，再擴大10倍，和其他經濟體相比都不算太多，希望政府認真看待這次經濟衝擊。

而對於發放消費券的做法，媒體追問發放消費券會舉債多少，陳以信以馬英九2009年發放消費券為例「金融危機後，馬政府提出全民消費券每人3600，整體預算規模850億到860億，也有消費券特別條例，發放舉債都有相關詳細規劃，如果現在政府願意考慮發放消費券，我們可以把當時的草案拿出來做調整，很快就能實現。」