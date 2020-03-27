基隆市109年慎終追遠春祭大典，今(27)日上午在南榮公墓納骨塔前舉行，市長林右昌到場表達對先人最虔誠敬意，籲請市民朋友配合掃墓分流規畫，可選擇清明連假前後，緬懷先人也避免群聚落實防疫。

春祭大典由林右昌擔任主祭，儀式依序上香、獻花、獻果、獻酒、行三鞠躬禮及朗讀祝禱文；考量肺炎疫情，今年市府各機關單位首長不陪祭。

林右昌表示，慎終追遠，緬懷先人是重要習俗，今年因武漢疫情關係，市府延長服務時間，春祭大典以更樸素、簡單的方式進行。他呼籲市民清明掃墓，可選擇清明連假前後，避免群聚，建議納骨塔密閉空間，在外祭拜即可，一切防疫為重。

市府表示，今年南榮公墓原訂清明掃墓期間，3月28、29日及4月2日至5日服務實施期間，特別延長4天，自3月21、22、28、29日、4月2至5日及4月11、12日共計10日。

其中，3月21、22、28、29日、4月2至5日期間上午6時至下午4時，實施交通管制，提供免費墓區循環公車供民眾搭乘，並針對搭接駁車、進到納骨塔參拜的民眾，進行手部噴灑酒精消毒、量測額溫等防疫措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。