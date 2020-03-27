2019新冠肺炎(COVID-19)疫情致第一線與民眾接觸的警察人員面臨高風險，防疫裝備不可或缺，中華民國資源回收公會全國聯合會理事長宋俊明先生，今(27)日透過臺中市議員張耀中表達致贈6735副護目鏡予臺中市政府警察局，讓員警在於執勤工作時更多一層防護。

今天致贈儀式在臺中市陳副市長子敬的見證下，由警察局長楊源明代表受贈﹔宋俊明董事長表示，他對於警察人員無私犧牲地默默在維護民眾的安全心存感佩，由於新冠肺炎疫情持續蔓延，他決定為辛苦的值勤員警提供護目鏡，讓員警能多一層防護安全，避免遭病毒感染的機會。市議員張耀中得知好友宋俊明董事長的想法後，便居中聯繫楊源明局長，促成此一善舉。

局長楊源明說，打擊犯罪維護市民安全為警察天職，惟時值新冠肺炎疫情持續漫延之際，警方除了要做好維護治安本職，尚須配合政府協助執行各項防疫工作，因此他也十分重視員警執勤時的防疫裝備，感謝宋俊明董事長的貼心舉動，無疑為警方提供堅實的後盾，讓員警執勤時更多了一份安全的保障。

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