護目鏡
▲資源回收公會全國聯合會理事長宋俊明贈台中市警局六千多副護目鏡，為員警防疫把關（圖／警方提供）

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2019新冠肺炎(COVID-19)疫情致第一線與民眾接觸的警察人員面臨高風險，防疫裝備不可或缺，中華民國資源回收公會全國聯合會理事長宋俊明先生，今(27)日透過臺中市議員張耀中表達致贈6735副護目鏡予臺中市政府警察局，讓員警在於執勤工作時更多一層防護。

今天致贈儀式在臺中市陳副市長子敬的見證下，由警察局長楊源明代表受贈﹔宋俊明董事長表示，他對於警察人員無私犧牲地默默在維護民眾的安全心存感佩，由於新冠肺炎疫情持續蔓延，他決定為辛苦的值勤員警提供護目鏡，讓員警能多一層防護安全，避免遭病毒感染的機會。市議員張耀中得知好友宋俊明董事長的想法後，便居中聯繫楊源明局長，促成此一善舉。

局長楊源明說，打擊犯罪維護市民安全為警察天職，惟時值新冠肺炎疫情持續漫延之際，警方除了要做好維護治安本職，尚須配合政府協助執行各項防疫工作，因此他也十分重視員警執勤時的防疫裝備，感謝宋俊明董事長的貼心舉動，無疑為警方提供堅實的後盾，讓員警執勤時更多了一份安全的保障。

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