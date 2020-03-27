劉真的追思靈堂於25日14時22分開放民眾弔唁，今（27）日是第三日，稍早白雲、王彩樺，以及孫鵬、狄鶯也都趕赴現場追思。而王彩樺與白雲待了一個多小時才步出靈堂，接受採訪時王彩樺、白雲都面色凝重，憶起與劉真的點滴，王彩樺難掩傷痛，潸然淚下。

問及辛龍的狀況，王彩樺表示辛龍到現在還是沒辦法接受這個事實，一直說自己走不出來，王彩樺與劉真、辛龍感情深厚，講起過往，她眼眶噙淚，「我們認識劉真老師13年，認識辛龍20幾年，真的是滿滿的不捨，劉真老師很溫暖，充滿笑容，是個很甜美又善良的一個女生。」

王彩樺也透露，自從得知劉真過世後就開始失眠，講到此她再也忍不住情緒，泣不成聲的說：「劉真是不是功課已經修好了？她美妙的舞姿，這麼喜歡跳舞，帶給很多觀眾這麼多美的事，不知道為什麼這次跑到那麼遠，再也看不到她了，真的很捨不得。」

重整情緒後，王彩樺溫暖喊話辛龍，「不管有什麼需要跟我講，一定盡力協助，小孩子還這麼小，要更堅強、撐下去，還有漫長的路要走。」白雲也向辛龍打氣，希望他趕快振作，為了小孩要加油。此外，王偉忠於稍早進入靈堂後，待了約20分鐘便從後門離去，離開前受訪時只簡短表示：「大家保重。」上車前，還對媒體深深一鞠躬。