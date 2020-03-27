台南1歲半薛姓女童遭其未成年生母等四人凌虐致死案，李嘉偉、薛彗昀、何耿賢等3人因4月10日羈押期滿，台南高分院今（27）日開羈押庭，針對是否延長羈押進行訊問。女童阿嬤也到場聽庭，她說，這個月初收到女童生母的判決書，「她被判13年」。

對於判決結果，女童阿嬤表示，「對她（女童生母）我真的無話可說」，她被判13年算重的，接受或不接受又能怎樣，「怎麼判對我來說已沒有意義了」。

女童阿嬤說，上一次開庭女童生母還想減輕罪刑，謊稱女童生父早知女童受虐，女童生父還曾說，「將傷養好再帶回家」，根本謊話連篇，女童阿嬤表示，還好我有證據，馬上呈給法官。

是否提上訴？女童阿嬤說，「妹妹（女童）曾托夢不希望我跟她媽媽過不去，我兒子也說，畢竟是妹妹的生母，我尊重妹妹，也想過我兒子說的話，所以不打算上訴」；女童阿嬤強調，「其實我根本不想再跟她們那邊有交集，我現在只能想人在做天在看」。

一審判決薛彗昀及計程車司機李嘉偉故意對兒童犯殺人罪，均處無期徒刑，褫奪公權終身，何耿賢故意對兒童犯殺人罪，處有期徒刑18年；案經上訴二審，計程車司機李嘉偉坦承所有犯行，薛彗昀與何耿賢仍然否認殺人，只承認傷害及虐童。

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