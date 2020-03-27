政府以高關稅、貨物稅及奢侈稅來保護國產車在國內市場競爭中不輸給進口車，但民進黨立委高嘉瑜表示，隨著進口車性價比越來越好，不少國人寧可花大錢也要買進口車，卻衍生許多不公平的地方，若台灣未來想加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，在汽車稅率上勢必要做出讓步，甚至要重新思考高關稅是否真能保障國產車的競爭力。

高嘉瑜在27日質詢時，先問了行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津，「家裡都開什麼車？國產車還是進口車？」問題一丟出來，蘇貞昌跟沈榮津第一時間都遲疑，並無立刻回答問題，過了半响，蘇貞昌才說「我那台不知道是哪種車，我名下沒車。」隨即遭到高嘉瑜吐槽「我看監察院的財產申報，你家那台是進口車。」蘇貞昌才說「那我女兒的，不知道叫什麼種，我對車沒研究。」此外高嘉瑜也點出，依照公職人員財產申報的資料，沈榮津開的是Mazda，也屬於進口車，沈則說「那是我小孩的。」

隨後高嘉瑜便指出，全部會裡面，幾乎所有一級首長都開進口車，只有教育部長潘文忠名下登記是裕隆，她質疑連政府官員都帶頭開進口車了，再要國人開國產車不符實際，「近來國產車數量年年下滑，市占率跟進口車逼近，甚至快到了死亡交叉。」

高嘉瑜指出，買一台2000CC以上的進口車，要課以60.4%的稅金，若價格超過300萬，還要多課10%奢侈稅，非常不合理，她再問沈榮津，國人在這種情況下還願意花大錢買進口車，原因何在，沈榮津則回答是因為性價比高，也希望本土業者能努力。

「這句話聽了50年了！」高嘉瑜嗆，從政府開始保護裕隆至今，已經50年，拿納稅人保護本土車，結果近五年來外銷數量是0，比照世界各國的關稅，日本、香港都對汽車0關稅，美國僅2.5%，就連中國都在逐年下調，「這種情況是不是有必要用關稅保護國產車，是不是思考降低汽車關稅，加入CPTPP汽車進口關稅下降，讓國民購買進口車？」

沈榮津回應，政府輔導產業，關稅調降會在合理的時間內檢查，高嘉瑜則要求經濟部檢討是否有用稅金保護本土車的必要，而是讓購車市場更多元競爭，才能加強本土車競爭力。