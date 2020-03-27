鹿港鎮公所今（27）日宣布成立鹿港鎮防疫消毒隊，將就民眾出入頻繁的交通場站、人潮聚集民生熱點、學校門口家長接送區域、及民眾洽公機關等場所周邊公共場所，每日定點加強消毒工作，彰化縣環保局長江培根表示，縣府將全力支持鹿港防疫消毒隊後續的消毒水及器材供給。

鹿港鎮長許志宏指出，鹿港鎮防疫消毒隊人力調派，目前以清潔隊成員為主，排出日程表，定期就民眾出入頻繁的戶外公共區域、營業場所，包括交通場站、人潮聚集民生熱點、學校門口家長接送區域、及民眾洽公機關等場所周邊環境，以稀釋漂白水定期進行各公共場域的消毒工作。

針對大面積消毒，鹿港鎮防疫消毒隊配備有消毐噴灑車，小區域則由清潔隊員以人力背負消毐水噴灑，許志宏說，公共場所內部注意每天清洗消毒，現在再加上外部環境的防疫消毒作業，公共場所防疫工作內外兼顧，勢必要儘速管控疫情，消滅病毒，以守護鎮民的健康安全。

江培根表示，為減少民眾在公共場所接觸到病毒，王惠美縣長特指示環保局召集26鄉鎮公所成立防疫消毒隊，針對公共場所加強消毒，並責成環保局對必要的防疫物資要進行盤點及補充，鹿港鎮是第一個響應成立的鄉鎮，環保局會在後續提供消毒器材支援，大家共同維護安全健康的環境。

許志宏說，鹿港是一個觀光城鎮，守護居民及遊客的健康是地方的重要工作，他也呼籲鄉親們做好個人的衛生防護工作，勤洗手，避免接觸鼻口眼，做好咳嗽禮節，減少出入群聚場所，讓大家平安度過危機。

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