行政院日前宣稱口罩每日產量提升到1200萬片以上，但不少民眾仍感覺口罩難買、到藥局還是大排長龍，直呼「口罩到哪去了？」行政院長蘇貞昌表示，口罩分配上都有增加，像是第一線醫護人員、計程車司機，民眾可獲得的量也提高，但他也大嘆，「台灣有2300萬人，口罩產量沒提升到每天2300萬片。」

民進黨立委高嘉瑜27日在立法院質詢蘇貞昌時，提到不少民眾好奇，為什麼口罩產能增加還是要排隊。蘇貞昌回應，第一點，口罩本來一天產量是180萬片，經過大家努力，如今來到1200多萬片，未來還想再拉高。第二點，隨著這些產量增加，還要配給第一線防疫人員，包含醫護工作人員、計程車司機、警察特別執勤人員、救護消防車人員等。

蘇貞昌說，只要產能能夠穩定到一定程度，就給民眾實名制再增加，如今成人口罩從一開始2片變3片、兒童變5片，還希望更方便更多元。

高嘉瑜追問，因為口罩產量增加，民眾卻還是買不到，是否能公開口罩的數量及流向。蘇貞昌答覆指出，「我們是好不容易現在剛剛來到1200萬片，不是已經1200萬片很久了，況且台灣有2300萬人，不是增加到每天2300萬片」。

蘇貞昌表示，台灣一開始就管制出口，市面上不是隨便買賣，也不可能隨便偷賣，不可能也不准。這些應該給社會大眾知道，絕對沒有人藏匿買賣，這不可能，在社會這麼關注下，哪個時機如果有人偷賣口罩，外界絕對知道，政府會查辦。

至於高嘉瑜建議應該讓外界知道口罩數量及流向，這是對的。高嘉瑜向蘇貞昌再問，是否能透過表格等方式人大家知道口罩數量流向，蘇貞昌正面答覆，「好」。