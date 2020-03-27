隨新冠肺炎疫情全球蔓延，政府防疫工作面對更多的挑戰，永和區各界共同捐助市價約200萬元的1萬公升防疫酒精，由民政局長柯慶忠代表受贈，並頒發感謝狀；柯慶忠也代表市長侯友宜致贈水果，慰勞公所防疫工作人員。

柯慶忠表示，此次樂華夜市自治會及永和區里長聯誼會顧問團各捐贈1000桶、黃志彰先生捐贈500桶，金興發生活百貨永和店協助向酒精製造廠商以每桶成本價550元取得2500桶；感謝永和區地方各界支持市府防疫政策，有慷慨捐助物資、有配合暫緩或停辦大型群聚活動，居家檢疫者也在家遵守相關規定。

永和區長胡合鎔說，截至3月26日止，永和區居家檢疫人數達1029人，每位里幹事平均負責30件居家檢疫個案，除打電話關懷追蹤，還要代為購物、送餐，及關懷包、配合警政協尋等，加上疫情尚未趨緩，心理壓力頗大；但每位里幹事仍秉持積極任事態度，提供居家檢疫者最有溫度的服務。

柯慶忠除肯定第一線防疫同仁的付出與努力，落實各項防疫措施，防堵疫情的擴散；也呼籲值防疫非常時期，請大家共體時艱，並做好自我防護，出門戴口罩、勤洗手，量體溫等，在自己崗位上，做好萬全準備，守護家園與市民安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。