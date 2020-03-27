高鐵公司為維護旅客健康與安全，超前部署對各站及車廂進行各項防疫措施，嘉義站為防制2019新型冠狀病毒(COVID-19)疫情及便利旅客進出站，今(27)日正式啟用醫療級紅外線體溫量測儀，快捷迅速的為進站旅客的健康安全把關。
新冠肺炎疫情延燒全球，國內的確診案例也隨之不斷攀升，在國人對人群聚集的公共場域與密閉空間都避之唯恐不及，以致公共運輸的旅客搭乘運量不斷下滑。台灣高鐵為把關旅客的健康安全，已陸續在各站入口裝置紅外線體溫量測儀，快速而便捷量測旅客體溫。
嘉義站完成安置紅外線體溫量測儀後，即起開始自動量測旅客體溫。嘉義站長毛家鵬表示，二樓進站閘門裝設取得衛福部第一等級醫療器材許可證，精準度可達±0.3℃的紅外線體溫量測系統，旅客體溫超過37.5度，會勸導旅客返家休養或前往就醫，若因此衍生退票則免收手續費。
高鐵強調，高鐵車廂均設有獨立空調系統，且惟為確保旅客健康安全，請旅客配合防疫指揮中心建議，搭乘高鐵時請全程佩戴口罩，以維護自身健康安全。預計31日起，旅客即可在全線12座車站內的超商購得泡棉口罩。
高鐵車站內的飲水機也已從24日起暫停使用，車站消毒頻率由每4小時一次，提高至每2小時一次，並在旅客乘車動線上包括自動售票機、進站閘門區、電梯及服務台旁廣設乾洗手設施，協助旅客清潔防疫；4/1至4/6的「清明假期疏運」期間，所有車次一律實施全車對號座。 ※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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