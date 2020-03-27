2019新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐，導致國內外許多影視劇組，必須停止拍攝，不少藝人因此得留在家中隔離休息，避免出門受到感染，意想不到的是，在這一段時間，這些藝人都發展出不少技能，足不出戶的他們，到底是如何打發時間呢？大家一起來看一看。

平常忙到不可開交的女明星，一天三餐經常都是吃外食，很少親自下廚煮飯，然而就在對抗疫情的這一段時間，暫停工作的她們，居然都在家研究廚藝，親自下廚煮飯，譬如人氣女星楊冪，就在微博留言：「抗疫隔離中，自主開發新技能，真的好吃，你們都在家做甚麼？」不僅在家專心研究廚藝，楊冪還在自家的後花園玩鳥，落地窗的花園種植了許多植物，再加上鳥兒飛來飛去，似乎在家中過著相當悠閒的生活。







那男明星方面在居家隔離之際，又會做什麼呢？因新版《流星花園》爆紅的王鶴棣，竟化身為髮型師在家自理頭髮，把自己的長髮剃成幾乎是光頭，外貌上Man了許多，真是認證了一句話：「有顏值就是任性！」他笑說：「反正都在家裡面也沒有工作，然後我不想洗頭也不想吹頭髮，就直接把它剃了。」讓不少粉絲乍看衝擊好大。





「花木蘭」劉亦菲在家中抗疫和休息的日子，為了不讓自己這變胖，於是開始努力做運動減肥，還跟大家分享她連日來努力的成果，並鼓勵大家跟她一起做運動，她留言說：「看了好多健身視頻強身健體，你們好棒！希望大家愛護好自己希望大家健康，愛你們！」而照片中的她，腹肌線條讓網友紛紛留言大讚線條好迷人。





羅志祥除了經營潮牌副業之外，他經營的創造力娛樂公司日前也搬家了，規模擴大設有舞蹈教室、攝影棚、大間的會議室及藝人休息區等等，但他今年的工作計畫因為全球疫情的影響，幾乎全都暫延，於是乾脆專心打造創造力娛樂公司新家。

另外，台灣的新銳演員游書庭，去年在《傻傻愛你，傻傻愛我》、《可不可以剛好你也喜歡我》等作品有亮眼表現，讓他接到新戲，本來要在三月到南韓拍攝，結果也因為疫情延後開拍，結果他居然當起空中英語老師，在家中錄製短視頻，教網友實用英語。原來他的英文相當不錯，以前還有想當英文老師的念頭，如今改以空中教學方式教學，也算圓了他想當英文老師的夢想。

新冠肺炎在歐美國家也嚴重蔓延，好萊塢名人、歌手等，都紛紛上傳「待在家」影片，足球明星大衛貝克漢便發起 #IStayHomeFor，號召名人朋友們分享他們在家做了什麼，並趁此表達對家人和朋友的愛，許多明星都紛紛響應。

天后瑪丹娜在家呢？她特別為大家改編了自己風靡90 年代的經典歌曲〈Vogue〉，而且還是半夜三點才在浴室熱唱。「雷神」克里斯漢斯沃也特別拍影片，公布自創的健身app Centrfit，提供6週的免費運動課程，讓粉絲居家隔離不會太無聊。





至於許多新世代明星，在家都愛拍攝Tiktok，而且拍上了癮，小賈斯丁和模特兒老婆海莉（Hailey Bieber），幾乎每天都上傳兩人甜蜜跳舞的影片，貝拉海蒂（Bella Hadid）也公開自己之前拍的影片，包括許多對嘴跳舞、工作幕後等等。而先前把新冠肺炎和一般流感拿來比較，引發網友批評的坎達兒珍娜（Kendall Jenner），後來也乖乖待在家裡，分享以前和朋友出遊的照片，並終於瞭解居家隔離的重要，她說：「越早實行居家隔離，我們就能越早回到愛的人身邊。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。