2019 新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行，英國廣播公司《 BBC 》 26 日刊載 1 名英國女子的母親投訴「台灣隔離環境太差活像監獄」，而當事情侶當也透過英國在台辦事處發表聲明表達歉意。

英國在台辦事處為目前正在台灣居家檢疫的 Nathalie Dawson 代為發表個人聲明。聲明全文如下：

我知道一篇關於我在台灣檢疫的文章後， 有大量新聞關注。我覺得這大部分都是不準確的，所以我想就一個覺得它被吹不成比例的問題發表看法。

我完全尊重台灣的檢疫方法， 從未質疑它的重要性。 當我第一次抵達檢疫中心時， 有一些問題， 但這些問題都與中心管理層和英國辦公室合作， 我非常感激。

我知道我媽媽一直很擔心， 我在很遠又陌生的環境，和全球健康大流行病的時候，但我從來沒有要求或希望她向媒體講話。我真的很後悔，我很高興這篇文章現在被刪除。

台灣是我一直很興奮的地方，我非常感謝台灣當局在我檢疫期間給予的支援，對此感到抱歉。

我知道一篇有關我在台灣居家檢疫的新聞報導已經引起了媒體的廣泛關注。我覺得其中的大部分內容都不正確，所以我希望能對這個已經大肆喧染的議題發表我的想法。

我完全尊重台灣的檢疫措施，而且從未質疑過居家檢疫的重要性。當我第一時間抵達檢疫所時遇到了一些問題，但是在與管理人員和英國在台辦事處人員聯繫後，這些問題都解決了，對此我非常地感謝。

我知道我母親一直十分擔心，因為我離家很遠，又在全球疫情大流行的時候處於陌生的環境中。但是我從來沒有要她也不希望她跟媒體聯絡。我真的很遺憾發生了這件事，也很樂見那篇文章已經被移除了。

台灣是我長久以來一直期望拜訪的地方。我非常感謝台灣相關政府單位在這段檢疫期間給予的支持，也再次對他們感到抱歉。（編輯：潘毅）