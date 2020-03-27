2019新冠肺炎(OCVID-19)疫情持續升溫，輔導會副主任委員呂嘉凱今（27）日上午在國軍彰化忠靈塔主持春祭追悼歷年在臺亡故榮民祭典，祭拜故榮民忠靈後，即就近視導中彰榮譽國民之家各項防疫作為，並聽取主任王正說明超前部署簡報。

面對疫情，榮家工作團隊盡心盡力，配合縣府防疫政策辦理各項措施，嚴格執行防疫工作，以防疫情擴大。呂嘉凱在巡視家區時，針對榮家各項防疫作為，給予高度評價，過程中並與多名長輩親切晤談，感謝住民在防疫期間之配合，並叮囑勤洗手、消毒、定時量測體溫及避免外出，確保安全。

另在巡視保健組時，特別向醫護人員在防疫期間的積極作為與辛勞，表示慰勉。最後視導榮家用餐環境，看見餐廳座位以「鋸齒狀」方式安排，且在桌上標示「用餐中請勿交談」標語，以避免飛沫傳染，對榮家種種防疫作為相當肯定。

為落實防疫，呂嘉凱以拱手代替握手方式，向辛勞的榮家同仁致意，呂嘉凱表示，嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，榮家及榮服處應落實各項防疫措施；對於服務區內特(較)需照顧榮民眷，請服務照顧處及榮服處視狀況，提供渠等必要的口罩數量，俾利渠等配戴防疫。

呂嘉凱因公務繁忙，視導結束隨即搭車返北部，臨前特別轉達主任委員的關心，並囑咐王正主任及全體同仁落實各項防疫工作，守護長輩們健康安全。



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。