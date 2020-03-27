新冠肺炎疫情在全球延燒，而美國更在近日確診大爆衝，截至 27 日已有 82404 例確診，人數甚至超越中國大陸。不過卻有一位大媽似乎不當一回事，在超市對商品狂咳，更大喊「我有病毒」，最終她的下場也曝光。

綜合外媒報導，位於賓夕法尼亞州漢諾威（Hanover）格瑞迪超市（Gerrity’s Supermarket）在 25 日店裡出現一位自稱確診的大媽，惡意的對著各種商品狂咳，店員發現後立刻出聲制止，並報警。最終負責人法索拉（ Fasula ）表示，為了顧客的健康安全，只能將全部商品報銷，損失高達 3.5 萬美元（約新台幣 105 萬元）。

格瑞迪超市的員工更補充，該大媽過去就曾有來店購物的經驗，在當時也是有惡質的行為出現，當時也曾報警處裡。

目前賓州警方已經展開調查，更對這位惡質大媽進行病毒篩檢、心理健康評估等，檢方也將對她提出「恐怖威脅」、「大規模殺傷性武器」的刑事訴訟，恐免不不了重罪懲罰。（編輯：潘毅）

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