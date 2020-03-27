SBL超級籃球聯賽下半季賽事，今天(27日)在皓宇國際體育館持續進行進行，首場比賽由桃園璞園建築出戰高雄九太，九太半場不穩定、失誤過多造成失分的問題仍舊無解，光上半場就發生13次失誤，造成16分的落後，也為本場比賽勝負種下敗因，雖然下半場急起直追，但最後仍以86:97，11分吞敗。

「有點像昨天，上半場打很好，下半場出狀況」，麥班達教練顯然對於連兩天球隊下半場打擺子不慎滿意，直言不論是專注度不好或是體能的問題，教練團也需要討論檢討。談到賈西亞(Charles Garcia)的加入，麥總顯得振奮，他說：「球隊氣氛比較悶、比較保守，他可以帶動整個球隊，不論他的灌籃或是積極的防守態度，自己是不擔心他的場上情緒。」

落敗的高雄九太教練劉嘉發教練表示，賈西亞的確造成球隊很大的麻煩，如果在內線進行包夾，對手外線又能投進，所以讓球隊有點疲於奔命；上半場團隊就發生了高達13次失誤，拿下全隊最高分的于煥亞則說：「就是輸在上半場，我們發生太多失誤，對方轉換快攻就被拿了很多簡單的2分。」

球季至今戰績不理想，劉嘉發教練則是期望球員膽子能大一點，不能退縮，需要有碰撞、壓迫的精神去面對比賽。

璞園本場比賽12人上場全部得分，3人得分上雙，賈西亞27分13籃板最佳，愛德(Seskus Edvinas)則是全隊次高的22分6籃板，本土則以李啟瑋得分最高，12分5籃板3助攻。

高雄九太于煥亞拿下全隊最高25分，賽森(Franklin Session)18分6籃板6助攻，下半季才加盟的大洋將艾凡斯(Nick Evans)則是13分5籃板3阻攻的進帳。