2019新冠病毒（COVID-19）嚴重衝擊歐洲，連英國首相強生（Boris Johnson）也確診新冠肺炎，香港影后鮑起靜日前赴當地探視女兒，得知女兒發燒超過1個月後便趕緊帶她就醫，不過卻遭醫院拒絕入院，讓鮑起靜氣得在私人臉書上大罵英國政府。

據港媒報導，鮑起靜結束手邊工作後馬上前往英國探望女兒，不過歐美疫情嚴峻，女兒還持續發燒讓她相當擔憂，送往當地醫院檢查後卻因「非密切接觸者」遭拒入院。

鮑起靜對於女兒無法接受治療一事相當氣憤，在臉書上開嗆：「那麽多人崇拜的大英帝國，請你不要這麼廢啦！到一個點了，救救你的人民！」許多網友得知鮑起靜身在英國後，紛紛提醒她外出務必戴上口罩，做好防疫措施。

英國首相強生（Boris Johnson）昨（27）日在推特上PO出一則影片透露自己確診新冠肺炎，目前正在接受居家隔離，不過他表示仍會透過視訊會議與政府高層人員溝通，領導國家一起抗疫。（編輯：侯家瑜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。