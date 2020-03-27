2019新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行，疫情蔓延各國，看著每日的確診人數與日俱增，人民的心也更加緊張不安。而在這緊繃階段，越南餐廳有一名主廚Hoang Tung突發奇想，順應近期的新冠議題，推出冠狀造型的漢堡。

因新冠疫情大大地影響到餐廳營運，加上主廚Hoang Tung有個特別的哲學觀念，那就是如果有什麼害怕的東西，勇敢吃下去就對了，因為這就表示自己成功戰勝了恐懼。因此Hoang Tung與他的團隊一起研發出了這道以「冠狀」漢堡皮為特色的創意料理。

此外，Hoang Tung也表示，在這疫情嚴峻時期，希望能在生活中傳遞更多的快樂，因此運用詼諧的方式設計出這道冠狀造型漢堡，除了能夠達到娛樂效果之外，也為全球人民加油打氣，相信人類最終能夠阻止病毒繼續猖狂肆虐。

根據外國媒體，為配合越南政府發布的防疫政策，許多餐廳都得暫時關閉營業，因此Hoang Tung的小店僅販售外帶漢堡，一天限量50個。

VIETNAMESE RESTAURANT SELLING CORONA VIRUS SHAPED BUGGERS This Vietnamese restaurant is selling burgers shaped like… Posted by Mungai Mwangi on Thursday, March 26, 2020

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