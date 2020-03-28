昨（27）日正是歌手林俊傑JJ的生日，每年都與粉絲一同度過的JJ，今年也因應疫情特地以線上形式舉辦「327 LOVE WISHES 直播見面會」，貼心的讓粉絲們減少外出群聚的機會，當晚除了JJ獻唱，現場也邀請陶喆、蔡健雅擔任嘉賓，在尾聲時，神秘嘉賓五月天阿信還推出生日蛋糕驚喜現身，讓粉絲直呼賺到了。

儘管因為疫情關係無法與粉絲們面對面近距離接觸，但JJ仍在直播上貼心的讀著每位粉絲的留言，並且在線上與粉絲們對話。在直播中，JJ除了提及「聖所：Wonderland」巡演將無限期延後，也分享他預計今年將進行的計畫，驚喜透露將陸續有新作品推出，提到未來演出計畫，JJ也聊到希望疫情能趕緊平安趨緩，呼籲每個人都要好好守護自己的健康，很快會和粉絲們見面。

而JJ還分別與陶喆、蔡健雅合唱〈就是愛妳〉以及〈我要給世界最悠長的濕吻〉，昨晚的重頭戲則是「神秘嘉賓」—五月天阿信，阿信特別與怪獸錄製VCR祝JJ生日快樂，還演唱了歌曲〈不為誰而作的歌〉，正當大家以為節目已進入尾聲時，阿信卻突然推著蛋糕驚喜現身，這一個大彩蛋讓在網路上的粉絲們開心不已，阿信笑說：「希望JJ跟大家能喜歡我跟怪獸準備的禮物，祝福所有朋友平安健康，祝JJ生日快樂！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。