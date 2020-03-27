美國川普總統在3月26日正式簽署生效的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative（(TAIPEI)） Act，簡稱為台北法案、TAIPEI Act），是繼「台灣旅行法」後，美國再一個以「台灣」為名的國內法。

台北法案不僅有助於深化台美關係的穩定發展，更對於印太地區的安全、國際和平，產生正面丶積極且穩固的力量；法案的聯邦眾議院版本，正是基隆市長林右昌去年3月間訪美時，曾拜訪的眾議員匡希恆（John Curtis, R-UT）領銜提出。

林右昌表示，來自猶他州的匡希恆是位摩門教徒，年輕時曾在台灣傳教過，對台灣的人民和風土人情，留下非常深刻且友好的印象；而猶他州首府鹽湖城市（Salt Lake City）正好是基隆市的姐妹城市，更讓他與匡希恆兩人一見如故。

林右昌說，匡希恆非常熱愛運動，見識廣闊、風趣幽默，雙方深度交換彼此對於台美關係的看法，會談結束後送他一頂「我愛基隆」的帽子，而匡希恆則回贈珍藏蒐集的襪子；此外，也當場邀請匡希恆有時間一定要再來台灣，也來基隆走走。

匡希恆這位和基隆市有深厚淵源的美國友人，在此時此刻成為提升台美關係的重要推手；為此，林右昌對於去年訪美之行，能對台美關係作出一點的貢獻，感到非常有意義，相當值得！