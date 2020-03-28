美國川普總統正式簽署「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（ Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative（(TAIPEI)） Act，簡稱為台北法案、 TAIPEI Act ），強化台美關係並協助台灣鞏固邦交，對此我方外交部已表達感激；不過看在北京眼裡相當不是滋味，再度出動其官媒，砲轟任何牴觸「兩岸統一」的力量與北京對撞，都只會落得粉身碎骨的下場。

中國大陸官媒《環球網》 27 日晚間刊載 1 篇名為「疫情如此緊張，華盛頓還在操弄政治！」的社評，開頭就痛批美國現已成為全球新型冠狀病毒肺炎感染人數最多的國家，竟還浪費了中國全力爭取的寶貴時間，眼睜睜看疫情急遽惡化，卻還有心思操弄政治，意圖以台灣這張爛牌與北京博弈，結果只會適得其反。

該篇社評並指責美國，自己都有與中華人民共和國建交，卻不讓別的主權國家做出自主選擇，變相威脅台灣僅剩邦交國不准與台灣斷交，實在是「蠻橫霸道，完全不講理」。而對於台灣執政的民進黨當局，「台北法案」也就只能提供一點心理安慰罷了，法案的相關承諾僅僅是空頭支票，出賣的卻是實實在在的台灣利益。

文章末了不忘重申，台灣問題涉及中國核心利益，絕對不容挑戰，不論台美做出多少小動作，台海局勢的主動權都已牢牢掌握在中國手中，並打下：「兩岸統一是中華民族鐵的整體意志，無論誰要與之對撞，都必將落得粉身碎骨的下場」，再次正告民進黨當局切不可抱有任何幻想。

除了官媒，中國全國人大外事委員會 27 日也針對此事發表抗議，譴責美國此舉嚴重違反「一中原則」和中美聯合公報規定，將嚴重干擾中美關係大局和兩國在重要領域合作，最終只會損害美自身利益。