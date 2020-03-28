受到鋒面通過影響，全台天氣不穩定，玉山更在今（28）晨 7 點 05 分時降雪，持續到 8 點 25 分才停止，積雪 0.5 公分。氣象粉專「天氣風險」呼籲，民眾須留意保暖及瞬間大雨，等到周日天氣又會再有明顯轉變。

「天氣風險」表示，今日受到鋒面通過影響，天氣不穩定，氣溫方面也有很大變化，前兩天全台高溫都是 30 度以上，但今天受到北方冷空氣影響，北部高溫降至 21-22 度，中南部在 26-28 度，東半部 25-27 度，低溫北部東北部 15-16 度，中南部與東南部在 17-20 度之間，是相當明顯的轉冷，請留意保暖，氣溫落差大，容易感冒著涼。

週日天氣又會再有明顯轉變，受到鋒面後方乾冷空氣影響，這波降雨週六入夜後就會停止，週日各地都是多雲到多雲時晴的穩定天氣，隨著陽光露臉，各地高溫與低溫都回升 1-2 度，北部東北部 15-22 度，中部 26-28 度，南部 19-30 度，東南部 18-22 度，全天感受上來說還是比較涼的，而南部日夜溫差可能拉大，保暖工作還是要做好。

目前看起來，下週清明連假台灣天氣可能仍舊不穩定，鋒面與華南水氣交互影響，各地雲量多北部東北部容易下雨，不過還有變數，可以再觀察。（編輯：倪浩軒）