中央研究院爆發新冠肺炎群聚感染，共有 5 名確診案例，台灣大學與中研院往來密切，校方統計，過去 2 周有高達 732 名教職員工生曾與中研院接觸，欲索取確診者足跡資訊，卻遭中央流行疫情指揮中心拒絕，擔憂成為防疫破口，已要求 2 周內去過中研院的教職員工生不要到校上班上課。

台大發布聲明表示，中研院日前公布確診病例後，即與中研院聯絡，並達成彼此防疫資訊透明的共識。然而，當希望進一步索取確診者足跡資訊，以便採取應對措施時，卻被告知衛福部疾管署不允許中研院揭露這些重要資訊。

台大指出，由於與中研院來往密切，僅過去 2 周與中研院有接觸的教職員工生人數即高達 732 名。在中研院已有遠超過教育部所規定「二人確診即須關校」的嚴重群聚感染疫情，及台大不能掌握其確診者足跡的情形下，若不採取斷然阻絕措施，即可能造成台大防疫缺口。

為此，台大要求 2 周內去過中研院的教職員工生不要到校上班上課，此與中央流行疫情指揮中心要求所有從國外入境者皆須進行居家檢疫的作法相同。台大共有 3 萬多名學生與數千名教職員工，在疫情緊張時刻採取料敵從寬，禦敵從嚴的積極管制措施，是保障校園安全與師生員工健康的必要作為，也在全民防疫行動中扮演了積極角色。

台大說，少部分人士因不理解措施的積極性與重要性而率爾批評，台大深表不以為然，未來仍將視疫情，隨時調整防疫措施，以確保校園安全。

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。