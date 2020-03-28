警政署長陳家欽，被檢舉假造公文非法任用祕書幕僚人員，破天荒遭到內政部函送法辦，此案更牽扯出內政部長徐國勇與行政院長蘇貞昌不合一事。蘇貞昌今日對此表示，事前未被告知，「看不懂他們在亂什麼？」

蘇貞昌今日上午到台中酒廠視察，媒體聯訪時被問到陳家欽遭移送法辦一事。蘇貞昌表示，這件事情讓他心情很沉重，因為「部長把署長送辦」，這是從來沒有發生過的事情，也是重大的事。

蘇貞昌說，內政部若認為陳家欽不適任，應該要先做院內溝通，再進行職務的調動；但是這起事件卻從未告知我，而是移送法辦後的當天晚上才打電話向我的辦公室通知，更解釋是「因為忙，所以未向院長報告」，在隔天又傳簡訊說擔心重蹈檢察總長黃世銘洩密案覆轍，所以不宜向上級長官報告。

蘇貞昌說，找了法律專家做研究，政風人員所屬廉政署組織法規定政風人員不是檢調、不是檢查官，也沒有警察調查權，不是刑事調查，所以沒有偵查秘密不公開的事，內政部昨天的新聞稿又說「政風一條鞭」，這已經是第三次改口。在疫情嚴峻的時刻，國人同胞一定看不懂在亂什麼，一定也不樂見這樣亂。

蘇貞昌表示，昨天特別找警政署長來，有兩點交代：第一，堅守崗位，在疫情嚴峻的此時此刻，好好帶著七萬多警察人員做好防疫跟治安。第二就是坦然面對，你的長官這樣子處理而且已經進入司法，也只有坦然面對，用司法程序來證明你的清白、對錯。