家住台南新營區的陳先生向市議員蔡育輝陳情，指兒子於26日晚上6點半自英國抵達桃園機場，準備搭乘防疫遊覽車回台南，再搭防疫計程車入住防疫旅館﹔詎料，聯繫時才得知下午5點以後，台南就沒有防疫計程車出勤，讓陳先生非常傻眼。蔡育輝痛批，「超前部署是在喊爽的嗎」？

陳先生表示，下午2點以後才到桃園機場的台南人，都沒有防疫計程車可搭，台南市政府竟還宣稱防疫「超前部署」？萬一因此出現防疫破口，後果不堪設想﹔蔡育輝馬上致電市府秘書長方進呈，要求市府改進。

蔡育輝說，對此，公共運輸處處長吳俁之回應，「因負責評估的衛生局並沒有反映夜間有此需求，所以台南市的防疫計程車都只排白天的班，現在會馬上增加夜班防疫計程車。」

台南市交通局說明，台南市防疫計程車於23日上路，原已協調司機如有夜間需求，可專案以加班方式派車處理，可能是派遣方式溝通有差異，導致未能提供陳情民眾夜間載送服務，為避免再次發生類似事件，交通局緊急擴大防疫車隊為3人3車，24小時排班投入服務，同時加強與衛生局聯繫，隨時掌握需求以利隨時調度支援。

蔡育輝指出，近期有許多在外國讀書或工作的鄉親返台，從桃機到台南的防疫遊覽車最末班是晚上9點半，等於台南市民在下午2點過後，即使搭上防疫遊覽車，抵達台南也沒防疫計程車可搭。蔡育輝強調，市府一些防疫作為疏漏百出，卻還不斷宣揚防疫超前部署，「是在喊爽的嗎」？若因此而造成疫情破口，誰來擔責？

陳先生指出，擔心客戶及鄰居不安心，所以兒子從留學的英國返台，他與家人都不敢去接機，陳先生說，他兒子是26日晚上6點半抵達桃園機場，因到南部只有防疫遊覽車可搭，購票時須填寫到達台南時的交通接駁方式，要寫防疫計程車的車號，他撥打市府提供的衛生局電話，卻被告知下午5點以後就沒有防疫計程車。

陳先生不斷溝通並請求幫忙，直到晚上9點半最末班防疫遊覽車開車前，才被告知台南只有1名司機，沒辦法加班接送﹔陳先生不忍心已坐了13個小時長途飛機的兒子，還要在機場枯坐一晚，只好忍痛從機場包防疫計程車到台南的防疫旅館。

陳先生表示，花錢事小，南市府發布推出防疫計程車進行「超前部署」，乘客除需跳表付車資，市府每天還補貼3500元，萬一司機也需「隔離」，還可每天領取2100元的營業損失﹔陳先生質疑，既然市府的防疫作業如此周延，為何民眾無法申請搭乘防疫計程車？「這極有可能成為疫情的破口」。

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