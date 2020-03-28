新冠肺炎疫情延燒，今（ 28 ）日新增 16 例確診個案，包括 2 例本土及 14 例境外移入，其中，案268 為 50 多歲男性，發病過 29 天才確診，由於相對時間較長，中央流行疫情指揮中心也坦言，「這個案子會比較複雜」，已開始進行相關疫調。

今日新增 2 例本土個案為 50 多歲男性（案 268 ）及 30 多歲男性（案 269 ），兩人均無出國史。

指揮官陳時中表示，案 268 於 2 月 28 日出現咳嗽、喉嚨痛發燒等症狀，經多次就醫後，於 3 月 20 日因發燒收治住院，症狀改善後於 3 月 23 日出院，但返家後於 3 月 25 日又出現相關症狀，前往另一家醫院就醫，才被懷疑新冠肺炎通報，於今日確診。

陳時中說，目前已展開相關疫調，初步掌握同住家人、職場及就醫接觸者等共 102 人，將進一步調查該案發病前活動史及暴露史。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。