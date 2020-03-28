以政績贏得蟬聯的立委蘇治芬，今(28)日與水利署長賴建信等人到雲林會勘多項水利工程，賴建信當場宣布，河川治理經費補助已通過前瞻計畫初評﹔立委蘇治芬也表示，多年來持續在雲林縣爭取眾多治水經費，工程完工後改善易淹水地區，讓居民能免於受淹水之苦。

蘇治芬等一行人，今天勘查水林牛挑灣大排抽水站還有防洪治理工程、口湖宜梧中排護岸改善工程、元長客子厝大排第二期以及虎尾有才寮大排廉使里段、惠來厝治理工程，共核定補助超過6.5億元，會勘人員包括縣議員蔡岳儒、顏旭懋、口湖鄉長林哲凌、水林鄉長許山埜、元長鄉長李明明等人皆有出席。

首站視察牛挑灣系列工程，立委蘇治芬表示，牛挑灣溪匯集四湖大排、頂寮大排、萬興大排還有牛挑灣大排多條支流水源，系列工程規畫興建抽水站與引水渠道，也加強出口段堤防設施，也建議水利署加強支流整治，施作後可改善鄰近80公頃良田免於水患。

署長賴建信則說，在蘇治芬委員多次現勘與爭取下，牛挑灣系列工程補助1.85億元，預計明年完工，也提醒汛期即將來臨，會請縣府加強抽水站養護以及加快工程進度。

在口湖鄉梧北村會勘時，蘇治芬說，宜梧中排因為地層下陷及溫室效應海水水位上升，在颱風季常有溢堤的狀況出現，排水路與堤防改建後，梧北村鄰近魚塭淹水就能有效改善，維護農、漁民生命財產安全。

賴建信署長補充說，宜梧中排是口湖鄉重要水利工程，施作經費約5360萬，建議縣府盡速辦理用地取得作業。

下午接續到元長客子厝大排，署長賴建信又說，在蘇委員持續爭取下，下游客子厝大排出口已完成抽水站工程，客子厝大排出口滯洪池計畫、還有大排第一期工程都在施工中；蘇委員關心防洪工程不只是下游段，她爭取到2.5億來施作，今日會勘的客子厝大排第二期工程以及北安橋等四座橋梁改建，未來元長鄉親不再擔心淹水。

一行人又來到虎尾有才寮大排、惠來厝大排會勘，蘇委員表示，會勘多次，大排護岸殘破而且河道雜草叢生，造成排水斷面不足嚴重阻礙排水，每逢雨季就會淹水，水利署已核撥經費1.5億元整治兩個大排，維護虎尾農民耕作及附近居民生命財產安全。

據了解，立委蘇治芬還爭取到麥寮鄉施厝寮大排第二期治理工程7900萬、北港頂寮大排番溝南橋上下游與橋梁改建工程約1億1500萬元。立委蘇治芬也強調將持續努力，繼續為雲林鄉親爭取更多建設工程。