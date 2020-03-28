第一線抗2019新冠肺炎(COVID-19)的雲林基督教醫院醫護人員防疫路上不寂寞，今（27）日受到縣議員李明哲和鄰近國小師生的關懷，分別以咖啡和祝賀卡，表達對醫護人員抗疫的感恩和祝福。

雲林縣目前有3名確診病患，為了抗疫，第一線醫護人員身負重任壓力，讓民眾對醫護人員的付出相當肯定，而身為民意代表的雲縣議員李明哲特以行動表達支持和鼓勵，特別採購雲林縣古坑鄉屢次獲全國賽獎項張景科先生所烘焙的有名山海觀咖啡，贈送給雲基全院560名醫護人員共600份1800包掛耳式咖啡。

另外，雲基鄰近的安定國小、文興國小的洪孟真和王淑霞校長，也發起全校小朋友寫祝福卡給醫護人員的活動，讓小朋友都知道醫院裡的護士阿姨、醫生叔叔很辛苦，用筆寫下他們的感恩與祝福；並在27日上午，由兩校家長會長王聖元、廖俊凱、吳志明等，也一同帶來全校小朋友的卡片，兩校總共278張祝福感恩卡。雲基人員將把童言童語的祝福懸掛在醫院，為醫護人員帶來正能量的鼓勵。

李明哲議員表示，新冠病毒沒有國界，但愛也沒有國界、沒有陌生人，在新冠疫情蔓延的時刻，更要攜手擊退病毒帶來的疾病與恐慌。

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